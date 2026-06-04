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رسيمًا.. أندوني إيراولا مديرًا فنيًا لفريق ليفربول خلفًا لأرني سلوت

كتب : محمد الميموني

10:33 م 04/06/2026

أندوني إيراولا

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً تعيين الإسباني أندوني إيراولا، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لموسمين، خلفاً للهولندي آرني سلوت الذي تمت إقالته عقب نهاية الموسم.

ونشر نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي: "يمكن لنادي ليفربول أن يؤكد أن أندوني إيراولا قد وافق على تولي منصب المدير الفني الجديد للفريق، قبل موسم 2026-27".

وأضاف التقرير: "سيتولى المدرب الإسباني، البالغ من العمر 43 عامًا، مهمة قيادة حمر الميرسيسايد، خلفا لأرني سلوت، الذي غادر قلعة الريدز، بعد قضاء موسمين"

وبجانبه أعرب أندوني إيراولا عن سعادته الغامرة وحماسه الشديد بتولي القيادة الفنية لنادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، وذلك ابتداءً من الموسم المقبل 2026-2027.

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أندوني إيراولا ليفربول أرني سلوت

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