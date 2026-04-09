17 حكمًا عربيًا في قائمة قياسية لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار 17 حكمًا عربيًا ضمن أطقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، في نسخة تشهد العدد الأكبر من الحكام العرب في تاريخ البطولة.

وتقام النسخة المقبلة بمشاركة 48 منتخبًا، ما أدى إلى زيادة عدد الحكام المشاركين، حيث تم تعيين 52 حكم ساحة، و88 حكمًا مساعدًا، و30 حكمًا لتقنية الفيديو.

قائمة الحكام العرب المختارين في كأس العالم

ضمت قائمة حكام الساحة كل من: أمين عمر من مصر، عبدالرحمن الجاسم من قطر، خالد الطريس من السعودية، عمر عبدالقادر أرتان من الصومال، دحان بيدا من موريتانيا، مصطفى غربال من الجزائر، جلال جيد من المغرب، أدهم مخادمة من الأردن، وعمر العلي من الإمارات.

الحكام المساعدون وتقنية الفيديو

وضمت قائمة الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه من مصر، إلى جانب المغربيين مصطفى أكركاد وحمزة الفارق، والإماراتي محمد عبيد خادم.

أما حكام تقنية الفيديو، فهم: محمود عاشور من مصر، خميس المري من قطر، وعبدالله الشهري من السعودية.

تفاصيل إضافية عن قائمة الحكام

تشهد البطولة، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، مشاركة 170 حكمًا بزيادة 41 حكمًا عن نسخة 2022، نتيجة زيادة عدد المباريات إلى 104.

وتضم القائمة الحكم البولندي سيمون مارسينياك، الذي أدار نهائي النسخة الماضية، كما تمثل الأطقم التحكيمية 50 اتحادًا محليًا، بينهم 6 حكمات.

وأكد بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بـالاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الحكام المختارين هم الأفضل عالميًا، مشيرًا إلى خضوعهم لمتابعة وتقييم مستمرين خلال السنوات الماضية.

