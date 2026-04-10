إعلان

التوقيت الصيفي 2026.. موعد وطريقة تغيير الساعة

كتب : محمد نصار

12:08 ص 10/04/2026

التوقيت الصيفي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2026 وانتهاء العمل بنظام التوقيت الشتوي، وسط تساؤلات عن موعد وطريقة تغيير الساعة.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2026

ينتهي العمل بنظام التوقيت الشتوي 2026 بشكل رسمي مع نهاية يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري ليبدأ من الدقائق الأولى لصباح الجمعة التالية تطبيق التوقيت الصيفي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي، وفق نص قرار رئيس الجمهورية، اعتبارًا من بداية الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

ووفق هذا الأمر تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي 2026.. طريقة تغيير الساعة

عند حلول موعد تطبيق التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، وبمجرد وصولها لـ12 منتصف ليل الخميس السابق للجمعة الأخيرة من شهر أبريل ستصبح الساعة 1 وليس 12 بعد تعديلها.

التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي تغيير الساعة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

