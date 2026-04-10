تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان "عماد حمدي خبيزة" (46 عامًا)، الذي يعمل خفيرًا بأحد العقارات، بعد العثور عليه غريقًا في مياه بحر تنهله بنطاق مدينة الفيوم، في واقعة أثارت حالة من الجدل والحزن بقرية "فيديمين" التابعة لمركز سنهور.

بلاغ بالعثور على جثة في بحر تنهله

تلقى أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه بحر تنهله، وتحديدًا بمنطقة الممشى السياحي بجوار إحدى القاعات.

انتقال أمني وانتشال الجثمان

انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

تقرير الطب الشرعي يكشف سبب الوفاة

كشف تقرير مفتش صحة بندر الفيوم أول أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق"، كما أظهرت المعاينة الظاهرية خلو الجثمان من أي طعنات أو آثار اعتداء تشير إلى وجود شبهة جنائية مباشرة.

خلافات سابقة تثير الشكوك

في المقابل، أشار أحد أقارب المتوفى إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين أحد الخفراء، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى التوسع في سماع أقوال الأسرة والمقربين، للوقوف على حقيقة وجود شبهة جنائية من عدمه.

النيابة تباشر التحقيقات

باشرت نيابة بندر الفيوم التحقيق في الواقعة، حيث استمعت لأقوال أقارب الضحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف ملابساتها والتأكد من أسباب الوفاة.