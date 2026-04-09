قالت مصادر دبلوماسية متعددة لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُبلغ بأن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه سيشمل منطقة الشرق الأوسط، وقد وافق على أن يتضمن ذلك لبنان.

وبحسب "سي بي إس نيوز"، فإن من المقرر عقد محادثات بين إسرائيل ولبنان في مكتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر ومسؤول لبناني.

وأكدت المصادر، أن مكتب وزير الخارجية الأمريكي يخطط لعقد المحادثات التي سيقودها سفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، إلى جانب سفيرة لبنان ندى حمادة معوض، وسفير إسرائيل يحيئيل ليتر.

وأكد مصدر إسرائيلي، لشبكة "آي نيوز" الإسرائيلية، أن المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في واشنطن الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن من أجل إرساء السلام.

وقال نتنياهو إن المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإرساء السلام بين إسرائيل ولبنان.