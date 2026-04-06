قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الإيرانيين يرفضون الاستسلام، معبّراً في الوقت ذاته عن استيائه الشديد من هذا الموقف، محذراً من أنهم "سيدفعون ثمناً باهظاً لذلك".

وأضاف ترامب خلال كلمته في احتفالية عيد الفصح بالبيت الأبيض، أنه لن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك لأن هناك أموراً أخرى أسوأ من تدمير محطات الطاقة والجسور، على حد قوله.

وأشار إلى أن هناك خيارات أخرى أكثر خطورة من استهداف محطات الطاقة أو الجسور، كما لفت إلى أن الشعب الأمريكي، على حد قوله، يرغب في عودة القوات إلى الوطن "للأسف الشعب الأمريكي يريد عودتنا إلى الوطن".

وأكد الرئيس الأمريكي أن جوهر الحرب يتمثل في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، موضحاً أن لدى طهران عدداً محدوداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة المتبقية، مشيرًا إلى أن المسؤولين الإيرانيين الذين يتواصلون مع الولايات المتحدة يتصرفون بعقلانية وليسوا متشددين، على حد تعبيره.