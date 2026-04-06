بعد غيابه عن الخماسية.. برشلونة يعلق على إصابة حمزة عبد الكريم

كتب- مراسل مصراوي:

03:48 م 06/04/2026

حمزة عبد الكريم

طمأن باو كامبانيا، المسؤول الإعلامي لفريق برشلونة أتلتيك، الجماهير بشأن حالة اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة التي شهدت فوز برشلونة أتلتيك الكبير على بوريراس بنتيجة 5-1.

تصريحات المتحدث الإعلامي لفريق برشلونة أتلتيك

وأوضح كامبانيا في تصريحات خاصة أن حمزة عبد الكريم يعاني من إصابة عضلية بسيطة، والأمر لا يستدعي القلق، ولن يؤثر على مشاركته المستقبلية مع الفريق"، مؤكدًا أن اللاعب سيعود قريبًا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وكان عبد الكريم قد انضم إلى برشلونة أتلتيك في مطلع فبراير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026، مع إمكانية الشراء النهائي وفق شروط الاتفاق بين الناديين.

وشهد اللاعب إشادات واسعة من الإعلام والجماهير بعد ظهوره مع فريق الرديف وبعض مباريات الشباب، كما أشاد به المدير الفني للفريق في أكثر من مناسبة، مؤكدًا على قدراته الفنية وإمكاناته الواعدة.

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق