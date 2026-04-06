طمأن باو كامبانيا، المسؤول الإعلامي لفريق برشلونة أتلتيك، الجماهير بشأن حالة اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة التي شهدت فوز برشلونة أتلتيك الكبير على بوريراس بنتيجة 5-1.

تصريحات المتحدث الإعلامي لفريق برشلونة أتلتيك

وأوضح كامبانيا في تصريحات خاصة أن حمزة عبد الكريم يعاني من إصابة عضلية بسيطة، والأمر لا يستدعي القلق، ولن يؤثر على مشاركته المستقبلية مع الفريق"، مؤكدًا أن اللاعب سيعود قريبًا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وكان عبد الكريم قد انضم إلى برشلونة أتلتيك في مطلع فبراير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026، مع إمكانية الشراء النهائي وفق شروط الاتفاق بين الناديين.

وشهد اللاعب إشادات واسعة من الإعلام والجماهير بعد ظهوره مع فريق الرديف وبعض مباريات الشباب، كما أشاد به المدير الفني للفريق في أكثر من مناسبة، مؤكدًا على قدراته الفنية وإمكاناته الواعدة.