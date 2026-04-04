أعلن نادي الهلال مساء اليوم السبت، غياب نجمه الفرنسي كريم بنزيما عن مواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، بسبب تعرضه لإصابة في إصبع القدم.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن اللاعب لن يكون ضمن قائمة المباراة التي تقام بعد قليل على ملعب المملكة آرينا في العاصمة الرياض.

غيابات بنزيما عن الهلال

ويعد هذا الغياب هو الثالث لبنزيما منذ انضمامه إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد، إذ كان غاب عن مواجهتي التعاون (المؤجلة من الجولة العاشرة) والشباب في الجولة الرابعة والعشرين لنفس السبب.

ورغم قصر فترة مشاركته، قدم المهاجم الفرنسي مستويات مميزة بقميص الهلال، إذ خاض 6 مباريات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

تشكيل الهلال أمام التعاون الليلة

في المقابل، اضطر المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي لإجراء تعديلات على التشكيلة الأساسية، إذ جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: متعب الحربي – حسان تمبكتي – كاليدو كوليبالي – ثيو هيرنانديز

في خط الوسط: مراد هوساوي – روبين نيفيز – محمد كنو

في خط الهجوم: مالكوم – ماركوس ليوناردو – محمد قادر ميتي

موعد مباراة الهلال والتعاون وترتيبهم في الدوري

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة.

ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بفارق بسيط عن النصر المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

