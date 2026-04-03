أول تعليق من هنا جودة بعد إنجازها في كأس العالم لتنس الطاولة

بات النجم العراقي أيمن حسين بطلا قوميا للشعب العراقي، بعدما نجح في تسجيل هدف صعود منتخب بلاده لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في ثلاث دول، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وشارك حسين في فوز منتخب أسود الرافدين على حساب منتخب بوليفيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 53 ليمنح بلاده بطاقة العبور إلى كأس العالم.

وسطر حسين التاريخ رفقة منتخب العراق، حيث نجح في إعادة منتخب بلاده إلى كأس العالم بعد غياب استمر 40 عاما، منذ المشاركة في نسخة البطولة عام 1986.

مأساة الطفولة ولجوء داخلي

ومع المستوى الكبير الذي قدمه حسين، أصبح محط اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم ليس في العراق فقط، بل في مختلف الدول العربية وكافة الجماهير العربية أيضًا، التي سيطرت عليها السعادة بعد تأهل أسود الرافدين للمونديال.

والسعادة الكبيرة التي عاشها نجم منتخب العراق، بعد مساهمته في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026، لم يكن الوصول إليها سهل، حيث عاش نجم الكرة العراقية، حياة مليئة بالصعوبات وعدم الاستقرار.

وأسرة نجم العراق، كانت ضمن الكثير من الأسر العراقية التي تضررت بشكل واضح، في الفترة العصيبة أثناء حرب العراق من مارس 2003 حتى ديسمبر من عام 2011 والغزو الأمريكي للعراق في هذه الفترة.

وخلال تلك الفترة انتقل حسين رفقة عائلته من منطقة الحويجة بالعراق والتي ولد بها، ولكن تم السطير عليها من قبل "داعش" طبقا لما ذكرت صحيفة "ماركا الإسبانية"، لتصبح عائلة نجم الكرة العراقية في ذلك الوقت لاجئين داخليين بالبلاد، خاصة بعد قصف منزلهم بمنطقة "الحويجة".

وفاة والده وشقيق لا يعرف مصيره

ولم يكن قصف منزل عائلة أيمن حسين هو أصعب الأمور التي مر بها اللاعب في فترة شبابه، إذ فقد والده الذي كان يعمل ضابطا في الجيش العراقي عام 2008، على يد "تنظيم القاعدة، حسبما روى اللاعب في تصريحات تليفزيونية سابقة.

ففي حوار تليفزيوني سابق لصاحب الـ30 عاما، عبر قناة "سامراء الفضائية"، كشف اللاعب عن تفاصيل استشهاد والده، قائلا: "تنظيم القاعدة اغتال والدي في عام 2008، بعدما وجه له العديد من رسائل التهديد، بسبب عمله في الجيش العراقي آنذاك".

وأوضح حسين في تصريحاته عبر قناة "سامراء": "أن استشهاد والده في هذا التوقيت، جعل الحياة مظلمة بشكل كبير".

وعقب بضع سنوات استمرت الصدمات تلاحق نجم الكرة العراقية، إذ فقد شقيقه الأكبر الذي كان يعمل ضابط شرطة، بعدما تم اختطافه من قبل جماعة "داعش" ولا يوجد أي معلومات حتى الآن عنه، طبقا لتصريحات حسين مع قناة "سامراء" العراقية.

التأهل للمونديال.. وعد تم تنفيذه بعد 9 سنوات

وبعد سنوات قضاها صاحب الـ30 عاما في كرة القدم، سطر خلالها تاريخيا كبيرا رفقة منتخب بلاده العراق والأندية التي لعب ضمن صفوفها، لم ينس حسين الوعد الذي قدمه للشعب العراقي، قبل 9 سنوات بمساعدة منتخب بلاده في التأهل لكأس العالم وهو ما نجح في تحقيقه خلال النسخة الحالية.

وقبل تسع سنوات، تحدث أيمن حسين في مقابلة تليفزيونية، عن حلمه بالتأهل إلى كأس العالم رفقة أسود الرافدين، إذ قال: "هدفي قيادة منتخب العراق إلى كأس العالم"، وهو ما أوفى به اللاعب، بعدما سجل هدف تأهل منتخب بلاده للنسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

قـشعريرة..



قبل 9 سنوات؛ أيمن حسين يوعد جمهور العراق بأنه سيكون السبب بإذن الله بوصول العراق لكأس العالم



اليوم .. الأسطورة أيمن حسين يسجل هدف تأهل منتخب العراق رسميًا لبطولة كأس العالم 🌍🤯



مقطع للتاريخ ♥️🇮🇶🥹 pic.twitter.com/2CVP99zOcO — عمرو (@bt3) April 1, 2026

تألق مع أسود الرافدين ورقم تاريخي

واستهل أيمن حسين مشواره الدولي مع منتخب العراق الأول، بداية من مباراة لبنان عام 2015، لياتي بعد ذلك تاريخيا كبيرا للاعب رفقة أسود الرافدين.

ومنذ مباراته الدولية الأولى في أغسطس 2015 حتى الآن، خاض حسين رفقة منتخب بلاده 89 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا.

وسجل اللاعب أول أهدافه مع المنتخب العراقي، في شباك منتخب الإمارات في 17 سبتمبر من عام 2017.

وهدف حسين في مرمى منتخب بوليفيا، لم يكن هدف الصعود للمونديال فقط، بل هو هدف لتخليد اسم اللاعب في تاريخ الكرة العراقية، حيث رفع عدد أهدافه في تصفيات كأس العالم إلى 13 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي للعراق في التصفيات، متخطيا أسطورة الكرة العراقية يونس محمود صاحب الـ12 هدفا.

