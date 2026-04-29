لحظة بلحظة.. آرسنال ضد أتليتكو مدريد بدوري الأبطال ( 0 - 0 )

كتب : محمد عبد الهادي

09:59 م 29/04/2026 تعديل في 10:38 م
يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين فريقي أرسنال وأتليتكو مدريد، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة، بتوقيت القاهرة، و يستضيفها ملعب ميتروبوليتانو .

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة آرسنال

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس لورينتي – مارك بوبيل – ديفيد هانكو – ماتيو روجيري

خط الوسط: جوليانو سيميوني – كوكي – جوني كاردوسو – أديمولا لوكمان

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – جوليان ألفاريز

تشكيل آرسنال لمواجهة أتليتكومدريد

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- هينكابي.

خط الوسط: ديكلان رايس- مارتين زوبيميندي- مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: نوني مادويكي- جابرييل مارتينيلي- فيكتور جيوكيريس.

متابعة مباراة آرسنال وأتليتكو مدريد

الدقيقة1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: هجمة خطيرة لصالح أتليتكو مدريد من الجهة اليمني ودفاعات آرسنال تتصدي.

الدقيقة 6: أرسنال أهدر فرصة هدف محقق، بعد كرة عرضية من مادويكي ويقابلها هينكابي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت الكرة بجوار القائم.

الدقيقة 14: فرصة خطيرة لأتلتيكو مدريد بعد تسديدة قوية من جوليان ألفاريز من حدود منطقة الجزاء، لكن ديفيد رايا يتصدى ويُنقذ الموقف.

الدقيقة 16: فرصة هدف لأرسنال بعد تمريرة تصل إلى أوديجارد الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع يتصدى للكرة.

الدقيقة 28: فرصة هدف لأتلتيكو مدريد بعد كرة عرضية ارتقى لها جوليان ألفاريز داخل منطقة الجزاء، ليقابلها برأسية تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 30: فرصة خطيرة لأرسنال بعد تسديدة قوية من مادويكي من حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة تمر بجوار القائم.



"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح
