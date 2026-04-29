الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح

كتب : نهي خورشيد

08:43 م 29/04/2026 تعديل في 08:44 م

محمد صلاح لاعب ليفربول (7) (1)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل إصابة الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الكروي بالريدز، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في مواجهة كريستال بالاس بالجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


بيان ليفربول عن إصابة صلاح


ونشر الحساب الرسمي للريدز، بياناً رسمياً أكد خلاله أن جاهزية محمد صلاح للمشاركة مجدداً ستكون قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي.


وأضاف البيان أن الإصابة التي أدت إلى خروج صلاح من المباراة ما هي إلا إصابة عضلية طفيفة، لذلك من المتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز هذا الصيف.


بشري سارة لمنتخب مصر


ويحمل البيان بشرى سارة لـ منتخب مصر، خاصة مع اقتراب مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستنطلق منافساتها خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.


موعد مباراة مصر الأولى في مونديال 2026


ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في المونديال بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو.


والجدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، مع كلاً من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

إقرأ أيضاً:

عودة الشحات والشناوي.. و4 غيابات في الأهلي عن القمة

بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح لفيربول منتخب مصر كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

باسم سمرة يثير الجدل من جديد.. ماذا قال عن أحمد مالك وتامر حسني وعصام عمر
زووم

باسم سمرة يثير الجدل من جديد.. ماذا قال عن أحمد مالك وتامر حسني وعصام عمر
صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
حوادث وقضايا

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"بشري سارة".. ليفربول يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة محمد صلاح
"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من نجلة محمود الخطيب بعد الهجوم على
رياضة محلية

"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من نجلة محمود الخطيب بعد الهجوم على
مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مشادة مجلس الزمالك قبل القمة أمام الأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مشادة مجلس الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"