أعلن نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل إصابة الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الكروي بالريدز، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في مواجهة كريستال بالاس بالجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



بيان ليفربول عن إصابة صلاح



ونشر الحساب الرسمي للريدز، بياناً رسمياً أكد خلاله أن جاهزية محمد صلاح للمشاركة مجدداً ستكون قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي.



وأضاف البيان أن الإصابة التي أدت إلى خروج صلاح من المباراة ما هي إلا إصابة عضلية طفيفة، لذلك من المتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز هذا الصيف.



بشري سارة لمنتخب مصر



ويحمل البيان بشرى سارة لـ منتخب مصر، خاصة مع اقتراب مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستنطلق منافساتها خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.



موعد مباراة مصر الأولى في مونديال 2026



ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في المونديال بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو.



والجدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، مع كلاً من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

