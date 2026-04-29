لماذا ثبت المركزي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسباب تثبيت سعر الفائدة على الدولار للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري في اجتماعه اليوم.

ضغوط التضخم تدفع للتثبت

أوضح الفيدرالي في تقريره اليوم، المنشور على موقعه الإلكتروني أن النشاط الاقتصادي يشهد نموًا قويًا.

وقد ظلّت مكاسب الوظائف منخفضة في المتوسط، ولم يطرأ تغيير يذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة.

ويعد التضخم مرتفعا، ويعكس ذلك جزئيا الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية.

تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل تضخم يبلغ 2% على المدى الطويل.

وتساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

وتولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تُحيط بكلا جانبي ولايتها المزدوجة.

الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخم لمستوى 2%

ودعما لأهدافها، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.5% إلى 3.75%.

وعند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر.

وتلتزم اللجنة التزامًا راسخًا بدعم تحقيق أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وفي تقييمها للموقف الأمثل للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

وستكون اللجنة على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.

وستأخذ تقييمات اللجنة في الحسبان نطاقًا واسعًا من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.

المؤيدين لقرار تثبيت الفائدة

جيروم إتش. باول، الرئيس؛ وجون سي. ويليامز، نائب الرئيس؛ وأعضاء المجلس هم مايكل إس. بار؛ وميشيل دبليو. بومان؛ وليزا دي. كوك. وفيليب إن. جيفرسون؛ وآنا بولسون؛ وكريستوفر جيه. والر.

المعارضين للتثبيت ومع خفض سعر الفائدة

وصوّت ضد هذا الإجراء كلٌّ من: ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع.

وبيث إم. هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري كيه. لوغان، الذين أيدوا الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

لكنهم لم يؤيدوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن.