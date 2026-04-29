لماذا ثبت المركزي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟

كتب : منال المصري

10:11 م 29/04/2026

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسباب تثبيت سعر الفائدة على الدولار للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري في اجتماعه اليوم.

ضغوط التضخم تدفع للتثبت

أوضح الفيدرالي في تقريره اليوم، المنشور على موقعه الإلكتروني أن النشاط الاقتصادي يشهد نموًا قويًا.

وقد ظلّت مكاسب الوظائف منخفضة في المتوسط، ولم يطرأ تغيير يذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة.

ويعد التضخم مرتفعا، ويعكس ذلك جزئيا الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية.

تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل تضخم يبلغ 2% على المدى الطويل.

وتساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

وتولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تُحيط بكلا جانبي ولايتها المزدوجة.

الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخم لمستوى 2%

ودعما لأهدافها، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.5% إلى 3.75%.

وعند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر.

وتلتزم اللجنة التزامًا راسخًا بدعم تحقيق أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وفي تقييمها للموقف الأمثل للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

وستكون اللجنة على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.

وستأخذ تقييمات اللجنة في الحسبان نطاقًا واسعًا من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.

المؤيدين لقرار تثبيت الفائدة

جيروم إتش. باول، الرئيس؛ وجون سي. ويليامز، نائب الرئيس؛ وأعضاء المجلس هم مايكل إس. بار؛ وميشيل دبليو. بومان؛ وليزا دي. كوك. وفيليب إن. جيفرسون؛ وآنا بولسون؛ وكريستوفر جيه. والر.

المعارضين للتثبيت ومع خفض سعر الفائدة

وصوّت ضد هذا الإجراء كلٌّ من: ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع.

وبيث إم. هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري كيه. لوغان، الذين أيدوا الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

لكنهم لم يؤيدوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وكيل تشريعية النواب: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستكون مطابقة للشريعة
مصراوى TV

وكيل تشريعية النواب: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستكون مطابقة للشريعة
13 نجماً بارزاً خارج كأس العالم 2026 بسبب الإصابات.. من هم؟
رياضة عربية وعالمية

13 نجماً بارزاً خارج كأس العالم 2026 بسبب الإصابات.. من هم؟
أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
زووم

أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
حوادث وقضايا

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
منها "كسبنا صلاة النبي".. خالد الجندي يحذر من ترديد هذه العبارات
أخبار

منها "كسبنا صلاة النبي".. خالد الجندي يحذر من ترديد هذه العبارات

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"