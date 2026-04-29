الذهب ينخفض والدولار يرتفع بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة

كتب : منال المصري

10:00 م 29/04/2026

الذهب والدولار

بينما انخفض سعر الذهب عالميا ارتفع مؤشر الدولار في أول رد فعل على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- على قرار تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه اليوم.
أبقى الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار عند 3.5% و3.75% بعد قرار اليوم ليظل عند مستوى مرتفع.

بحسب بيانات بلومبرج، فإن سعر الذهب تراجع بنحو 1.6% خلال تعاملات اليوم إلى 4524 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل 6 عملات رئيسية 0.33% إلى 98.9 نقطة، وفق بيانات بلومبرج.

ماذا يعني ارتفاع الدولار مقابل انحفاض الذهب؟

ويعني هذا التحرك إقبال المستثمرين على الاستثمار في الدولار أكثر من الذهب في ظل استمرار أسعار الفائدة مرتفعة على العملة الأمريكية وكذلك التحوط من المخاطر الجيوسياسية باعتبار العملة الأمريكية ملاذا آمنا.

دفع الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة المستثمرين إلى زيادة الاستثمار في الدولار وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة.

