الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
19:15

ساوثامبتون

الأهلي السعودي يعلن تشكيله الرسمي لنهائي آسيا أمام ماتشيدا الياباني

كتب : نهي خورشيد

06:54 م 25/04/2026

الأهلي السعودي

كشف الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة النهائي أمام ماتشيدا زيلفيا، في إطار نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والمقرر إقامته مساء اليوم السبت.

موعد ومكان نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ملعب الإنماء الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

تشكيل أهلي جدة للنهائي

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
في خط الدفاع: ريان حامد، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، زكريا هوساوي.
في خط الوسط: فرانك كيسيه، فالنتين أتانجانا، إنزو ميلوت.
في خط الهجوم: رياض محرز، ويندرسون جالينو، إيفان توني.

مشوار الراقي للنهائي

وكان الأهلي بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على فيسيل كوبي بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.

موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
