الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 2
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 1
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

0 1
22:00

ريال مدريد

أول تعليق من مورينيو بعد ارتباط اسمه بتولي تدريب ريال مدريد

كتب : يوسف محمد

08:25 م 24/04/2026
    مورينيو (1)
    مورينيو مدرب بنفيكا
    مورينيو
    جوزيه مورينيو (1)
    جوزيه مورينيو (2)
    جوزيه مورينيو (3)
    مورينيو ورنالدو
    مورينيو ورنالدو
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز وجوزيه مورينيو (4)

علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، على ما يثار خلال الفترة الماضية بشأن توليه القيادة الفنية لريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، إلى وجود تفكير من قبل إدارة الفريق الملكي لتعيين جوميز مديرا للفريق، خلفا للمدير الفني الحالي للفريق أربيلوا.

تعليق مورينيو على إمكانية توليه تدريب ريال مدريد

وقال مورينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه بنفيكا أمام موريرينسي: "إذا تم تقديم عرض لي من قبل ريال مدريد أو منتخب البرتغال، لا يمكنني القول بشكل قاطع أنني سأرفض هذا العرض".

وأضاف: "لا يمكنني الحديث أكثر من ذلك في هذا الموضوع، بعد نهاية الموسم سيكون أمامي 10 أيام لتحديد مع إدارة بنفيكا، إذا كنت سأستمر مع الفريق أم لا".

موعد مباراة بنفيكا المقبلة

وفي سياق متصل يستعد فريق بنفيكا لملاقاة نظيره موريرنسي البرتغالي غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدوري البرتغالي.

ويحتل فريق بنفيكا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 72 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

