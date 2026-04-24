الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 2
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 1
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

0 1
22:00

ريال مدريد

ابتكار جديد في كرة القدم يحمي اللاعبين من الخرف والأمراض الدماغية.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

08:40 م 24/04/2026 تعديل في 08:41 م

كرة القدم

اكتشف باحثون بريطانيون تطوراً علميأً جديداً يخص سلامة لاعبي كرة القدم، إذ ربطت الدراسة بين تصميم كرات القدم وتأثيرها على ضربات الرأس وما ينجم عنها من مخاطر صحية على الدماغ.


وأجريت الدراسة في جامعة لوفبرو بدعم من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من أجل الحد من الأمراض العصبية التنكسية التي تصيب بعض لاعبي كرة القدم في مراحل لاحقة من حياتهم.


نتائج دراسات الباحثين البريطانيين


وأشارت النتائج إلى أن الافتراضات الشائعة بشأن تفوق تصميمات كرات القدم الحديثة من حيث الأمان ليست دقيقة بشكل مطلق، إذ لم تثبت الدراسة وجود فرق واضح وحاسم في مستوى الحماية بين الكرات الحديثة والمستخدمة قبل عقود.


وأوضح الباحثون أن العوامل المؤثرة الأساسية في حجم التأثير على الدماغ تتمثل في نوع الكرة وسرعتها وحالتها سواء كانت جافة أو مبللة، وليس توقيت تصنعيها تصنيعها.


كما كشفت الدراسة أن موجات الضغط الناتجة عن أنواع مختلفة من الكرات على مدار القرن الماضي تكون مماثلة للناتجة عن بعض أنواع الأسلحة أو الانفجارات العسكرية، وأن تأثير ضرب الكرة بالرأس يكون في بعض النماذج أقوى بما يصل إلى 55 مرة.


وأكد الدكتور إيوان فيليبس الباحث الرئيسي في الدراسة أن هذه النتائج تفتح المجال أمام تطوير تصميمات جديدة للكرات ووضع معايير اختبار تهدف إلى تقليل انتقال الطاقة إلى الدماغ، بما يساهم في الحد من تطور الأمراض العصبية لدى اللاعبين لاحقاً.


سبب دراسة تصميم الكرات


وتأتي هذه الدراسة في ظل تصاعد المخاوف البريطانية بشأن مخاطر ضربات الرأس خاصة بعد تسجيل حالات إصابة بالخرف بين عدد كبير من لاعبي منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم عام 1966.


كما بدأت بعض الإجراءات المحلية، مثل تقييد تدريبات ضربات الرأس في فئات الناشئين، إلى جانب دعوات من بعض اللاعبين السابقين لتوسيع هذه القيود عالمياً.

إقرأ أيضاً:

من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز

سيناريو الدور الأول.. هل يغيب خوان بيزيرا عن مباراة القمة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كرة القدم الأمراض الدماغية منتخب إنجلترا دراسات الباحثين البريطانيين

الطقس الآن.. أمطار على السواحل وسحب متوسطة تصل القاهرة
أخبار مصر

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

مجدي الجلاد: الدولة قلبت قانون الأحوال الشخصية أهلي وزمالك؟ رد صادم من
أخبار مصر

"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
رياضة عربية وعالمية

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
علاقات

نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال اجتماع نيقوسيا