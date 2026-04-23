حكم يدير مباراة من على كرسي متحرك.. ما القصة؟

شهدت مباراة في بطولة نادي ميلانو تحت 9 سنوات، الظهور الأول لحكم مصاب بمرض هشاشة العظام، أدار اللقاء على كرسي متحرك.

أول حكم على كرسي متحرك

وفقا لموقع greenme، أدار ميشيل كروتشي، صاحب الـ15 عاما، مباراة فيتوريا جونيور وفور إيفانجيليستي في بطولة ميلانو تحت 9 سنوات، جالسا على مقاعد البدلاء.

ويعاني ميشيل منذ ولادته من مرض نادر يُعرف باسم "تكون العظم الناقص"، وهو اضطراب وراثي يجعل العظام شديدة الهشاشة وعرضة للكسور، حتى مع أقل قدر من الصدمات أو بشكل تلقائي.

ويصيب هذا المرض شخصًا واحدًا من بين كل 20,000 شخص تقريبًا، وفي الحالات الأكثر شدة، يمنعهم من المشي بشكل مستقل.

وخضع ميشيل طوال حياته لأكثر من عملية جراحية، تضمنت زرع صفائح ودبابيس لتقوية عظامه، ورغم ذلك، لا ينظر إلى الكرسي المتحرك الكهربائي على أنه عائق، بل كأداة يومية تمكنه من الحركة وممارسة شغفه.

ومنذ المرحلة الابتدائية، كان ميشيل يحكم مباريات زملائه في حصص التربية البدنية، دون صافرة، وتحول الأمر مع مرور الوقت إلى هدف محدد.

وحصل ميشيل على رخصة التحكيم من الاتحاد الدولي للرياضات بين المدارس الثانوية (AIA).

اقرأ أيضًا:

مفاجأة في مجموعة مصر.. مقترح أمريكي يثير الجدل قبل كأس العالم 2026

نجم الأهلي السابق: فوز بيراميدز على الزمالك في مصلحة الأحمر

