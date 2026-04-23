الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

حكم يدير مباراة من على كرسي متحرك.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

12:16 م 23/04/2026

حكم يدير مباراة من على كرسي متحرك

شهدت مباراة في بطولة نادي ميلانو تحت 9 سنوات، الظهور الأول لحكم مصاب بمرض هشاشة العظام، أدار اللقاء على كرسي متحرك.

أول حكم على كرسي متحرك

وفقا لموقع greenme، أدار ميشيل كروتشي، صاحب الـ15 عاما، مباراة فيتوريا جونيور وفور إيفانجيليستي في بطولة ميلانو تحت 9 سنوات، جالسا على مقاعد البدلاء.

ويعاني ميشيل منذ ولادته من مرض نادر يُعرف باسم "تكون العظم الناقص"، وهو اضطراب وراثي يجعل العظام شديدة الهشاشة وعرضة للكسور، حتى مع أقل قدر من الصدمات أو بشكل تلقائي.

ويصيب هذا المرض شخصًا واحدًا من بين كل 20,000 شخص تقريبًا، وفي الحالات الأكثر شدة، يمنعهم من المشي بشكل مستقل.

وخضع ميشيل طوال حياته لأكثر من عملية جراحية، تضمنت زرع صفائح ودبابيس لتقوية عظامه، ورغم ذلك، لا ينظر إلى الكرسي المتحرك الكهربائي على أنه عائق، بل كأداة يومية تمكنه من الحركة وممارسة شغفه.

ومنذ المرحلة الابتدائية، كان ميشيل يحكم مباريات زملائه في حصص التربية البدنية، دون صافرة، وتحول الأمر مع مرور الوقت إلى هدف محدد.

وحصل ميشيل على رخصة التحكيم من الاتحاد الدولي للرياضات بين المدارس الثانوية (AIA).

"طلب 250 دولارا مقابل التوصيلة".. القبض على سائق بتهمة مضايقة سائح أجنبي
حوادث وقضايا

"طلب 250 دولارا مقابل التوصيلة".. القبض على سائق بتهمة مضايقة سائح أجنبي
جوجل تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بشرائح جديدة تتحدى إنفيديا.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

جوجل تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بشرائح جديدة تتحدى إنفيديا.. ما القصة؟
تقلصات البطن المفاجئة قد تكشف أمراضا خطيرة؟.. متى تذهب للطبيب؟
نصائح طبية

تقلصات البطن المفاجئة قد تكشف أمراضا خطيرة؟.. متى تذهب للطبيب؟
"جدو قالي لو جيتي هنا هقطعلك إيدك".. كيف أشعلت "بيضة فراخ" نار الثأر بين
حوادث وقضايا

"جدو قالي لو جيتي هنا هقطعلك إيدك".. كيف أشعلت "بيضة فراخ" نار الثأر بين
التوقيت الصيفي.. المصرية للأتوبيس الترددي تعلن مواعيد التشغيل المعتمدة
أخبار مصر

التوقيت الصيفي.. المصرية للأتوبيس الترددي تعلن مواعيد التشغيل المعتمدة

