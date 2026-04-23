الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

كان من دواعي سروري.. رسالة من صلاح لحكم ديربي ميرسيسايد

كتب : هند عواد

10:30 ص 23/04/2026

محمد صلاح (3) (1)

كشفت موقع "ليفربول دوت كوم"، كواليس حديث الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع حكم مباراة إيفرتون عقب ديربي ميرسيسايد.

رسال من صلاح لحكم مباراة ليفربول وإيفرتون

خاض محمد صلاح آخر مباراة له في ديربي ميرسيسايد، إذ لم يتبقى له سوى 5 مباريات مع ليفربول قبل رحيله، بنهاية الموسم الحالي.

أعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، بعد التوصل إلى اتفاق بإلغاء السنة الأخيرة من عقده، ولم يتبقى للنجم المصري سوى خمس مباريات قبل أن يودع النادي بعد تسع سنوات قضاها في صفوفه.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس، أظهرت كاميرا الحكم لقطات خاصة مع محمد صلاح عقب نهاية المباراة، إذ ظهر وهو يصافح صلاح، وقال نجم ليفربول للحكم: "إذا لم أرك، فقد كان من دواعي سروري".

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
عون: إسرائيل تتعمد قتل الإعلاميين لإخفاء جرائمها العدوانية في لبنان
وداعا للحشرات.. حلول طبيعية وآمنة لطرد الناموس والذباب سريعا
طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟

