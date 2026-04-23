كان من دواعي سروري.. رسالة من صلاح لحكم ديربي ميرسيسايد

كشفت موقع "ليفربول دوت كوم"، كواليس حديث الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع حكم مباراة إيفرتون عقب ديربي ميرسيسايد.

رسال من صلاح لحكم مباراة ليفربول وإيفرتون

خاض محمد صلاح آخر مباراة له في ديربي ميرسيسايد، إذ لم يتبقى له سوى 5 مباريات مع ليفربول قبل رحيله، بنهاية الموسم الحالي.

أعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، بعد التوصل إلى اتفاق بإلغاء السنة الأخيرة من عقده، ولم يتبقى للنجم المصري سوى خمس مباريات قبل أن يودع النادي بعد تسع سنوات قضاها في صفوفه.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس، أظهرت كاميرا الحكم لقطات خاصة مع محمد صلاح عقب نهاية المباراة، إذ ظهر وهو يصافح صلاح، وقال نجم ليفربول للحكم: "إذا لم أرك، فقد كان من دواعي سروري".

