ارتدوا قميص الفريقين.. 13 لاعبًا يشعلون قمة الزمالك وبيراميدز

تشهد مباراة الزمالك وبيراميدز، طابعا خاصا، ليس فقط لكونها تحسم متصدر الدوري المصري الممتاز، بل لوجود 13 لاعبا ارتدوا قميص الفريقين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

13 لاعبا ارتدوا قميص الزمالك وبيراميدز

يلعب في صفوف الزمالك 5 لاعبين سبق لهم وارتدوا قميص بيراميدز، وهم عبدالله السعيد، ناصر منسي، المهدي سليمان، سيف فاروق جعفر وعمر جابر.

لعب عمر جابر في صفوف بيراميدز من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2022، وخاض مع الفريق 131 مباراة، بينما لعب عبدالله السعيد في الفريق من 2019 حتى 2024، وخاض مع الفريق 186 مباراة.

وقضي المهدي سليمان 4 سنوات في صفوف بيراميدز، من 2018 حتى 2022، ولعب مع الفريق 61 مباراة، بينما لم يلعب سيف فاروق جعفر مع الفريق سوى لـ6 أشهر، من أغسطس 2023 حتى يناير 2024.

ولعب ناصر منسي 25 مباراة مع بيراميدز، وسجل هدفا وصنع 5 أهداف، وذلك من نوفمبر 2020 ليناير 2022.

لاعبون في بيراميدز ارتدوا قميص الزمالك

يضم بيراميدز في صفوفه 8 لاعبين سبق لهم اللعب للزمالك وهم، يوسف أوباما، أحمد الشناوي، علي جبر، ناصر ماهر، أحمد توفيق، مصطفى فتحي، محمد حمدي ومروان حمدي.

وجاءت أرقام هؤلاء اللاعبين مع الزمالك كالآتي:

يوسف أوباما: 249 مباراة – 51 هدفا – 27 تمريرة حاسمة

أحمد الشناوي: 146 مباراة – استقبل 114 هدفا – حافظ على نظافة شباكه في 71 مباراة

علي جبر: 143 مباراة – 5 أهداف – 4 تمريرات حاسمة

ناصر ماهر: 62 مباراة – 9 أهداف – 4 تمريرات حاسمة

أحمد توفيق: 167 مباراة – 6 أهداف – 8 تمريرات حاسمة

مصطفى فتحي: 167 مباراة – 31 هدفا – 16 تمريرة حاسمة

محمد حمدي: 16 مباراة

مروان حمدي: 25 مباراة – 3 هدفا

الأبيض لا يعرف الهزيمة معه.. ماذا يفعل الزمالك وبيراميدز بصافرة الغازي؟

ناصر ماهر يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك



