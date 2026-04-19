الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

"استثنائي وظاهرة كروية".. نجم ريال مدريد السابق يطالب بالتعاقد مع محمد صلاح

كتب : يوسف محمد

11:43 م 19/04/2026
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (3)
    فرناندو هييرو
    فيرناندو هييرو

طالب الإسباني فيرناندو هييرو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، إدارة الفريق الملكي، بالتعاثد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وأعلن محمد صلاح قائد منتخب مصر في وقت سابق، رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

تصريحات فيرناندو هييرو عن محمد صلاح

وقال فيرناندو هييرو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتمنى انضمام محمد صلاح لليفربول فهو لاعب استثنائي، لا يمكن لأحد أن ينكر تأثيره في ليفربول خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "صلاح لاعب استثنائي وأي فريق يتمنى أن ضمه، فهو ظاهرة كروية تحدث الفارق في أي مكان وليس مجرد لاعب فقط، فوجوده داخل الدوري الإسباني بشكل عام سواء في ريال مدريد أو برشلونة سيضيف للبطولة بشكل كبير".

واختتم هييرو تصريحاته: "صلاح لاعب من طراز رفيع، وأي نادٍ في العالم يفتخر بالتعاقد معه، ولماذا لا نسافر إلى الإمارات؟".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف في فوز فريقه اليوم على حساب إيفرتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري المصري.

وخلال الموسم الحالي، شارك صلاح رفقة الريدز في 38 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 12 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

"للمرة الثانية".. تخفيض عقوبة محمد الشناوي.. ما التفاصيل؟

قرار عاجل من لجنة الاستئناف بتعديل عقوبة الشناوي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات
نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)