طالب الإسباني فيرناندو هييرو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، إدارة الفريق الملكي، بالتعاثد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وأعلن محمد صلاح قائد منتخب مصر في وقت سابق، رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

تصريحات فيرناندو هييرو عن محمد صلاح

وقال فيرناندو هييرو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتمنى انضمام محمد صلاح لليفربول فهو لاعب استثنائي، لا يمكن لأحد أن ينكر تأثيره في ليفربول خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "صلاح لاعب استثنائي وأي فريق يتمنى أن ضمه، فهو ظاهرة كروية تحدث الفارق في أي مكان وليس مجرد لاعب فقط، فوجوده داخل الدوري الإسباني بشكل عام سواء في ريال مدريد أو برشلونة سيضيف للبطولة بشكل كبير".

واختتم هييرو تصريحاته: "صلاح لاعب من طراز رفيع، وأي نادٍ في العالم يفتخر بالتعاقد معه، ولماذا لا نسافر إلى الإمارات؟".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف في فوز فريقه اليوم على حساب إيفرتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري المصري.

وخلال الموسم الحالي، شارك صلاح رفقة الريدز في 38 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 12 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"للمرة الثانية".. تخفيض عقوبة محمد الشناوي.. ما التفاصيل؟

قرار عاجل من لجنة الاستئناف بتعديل عقوبة الشناوي



