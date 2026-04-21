رسميًا.. أول فريق يهبط من الدوري الإنجليزي لـ تشامبيونشيب

خطف عبد الرحيم خوسانوف الشقيق الأصغر لعبد القادر خوسانوف، نجم مان سيتي الأنظار خلال تواجده في مران الفريق الجماعي أمس.

وحرص عبد الرحيم خوسانوف على التقاط العديد من الصور، خلال تواجده في المران الجماعي للسيتي أمس، حيث ظهر رفقة عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى فيل فودين نجم وسط السيتي.

وكان مان سيتي الإنجليزي أعلن تعاقده مع المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، في يناير من العام الماضي 2025، قادما من لانس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات ونصف.

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي

وفي سياق متصل يسحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق أرسنال، مع تبقي مباراة للسيتي.

وحقق فريق مان سيتي فوزا هاما على حساب نيره أرسنال، يوم الأحد الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مان سيتي المقبلة

ويستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة نظيره بيرنلي غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2025-2026.

ومن المقرر إقامة مباراة الغد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ34 بالدوري الإنجليزي.

