مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

1 1
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

3 0
19:00

قيصري سبور

لامين يامال: أتمنى التتويج بكأس العالم مع إسبانيا.. وميسي هو اللاعب الأفضل في التاريخ

كتب : يوسف محمد

11:16 م 20/04/2026
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (1)
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (5)
    لامين يامال ووالدته (3)
    مشادة بين لامين يامال وفينيسيوس (1)
    والدة لامين يامال
    لامين يامال
    ليونيل ميسي
    ليونيل ميسي (4)
    ليونيل ميسي (1)
    ليونيل ميسي (2)
    ليونيل ميسي (5)
    ليونيل ميسي (6)

أكد النجم الإسباني لامين يامال لاعب وسط نادي برشلونة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، مؤكدا أنه يرغب في السير على خطاه.

وحصد صاحب الـ18 عاما اليوم، جائزة أفضل رياضي شاب في العالم لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز لوريوس للرياضة العالمية وجاءت هذه الجائزة، بعد الموسم المميز الذي قدمه اللاعب الشاب مع البارسا هذا الموسم.

تصريحات لامين يامال عن ميسي

وقال يامال في تصريحات خلال استلامه الجائزة: "بالنسبة لي ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بل هو الرياضي الأفضل في التاريخ".

وأضاف: "الجميع يحترم ليونيل ميسي لما قدمه في كرة القدم، فهو قدوتي وأتمنى أن أسير على خطاه".

واختتم يامال تصريحاته: "متحمس جدا للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، وأتمنى حصد لقب البطولة".

أرقام لامين يامال مع برشلونة هذا الموسم

وظهر صاحب الـ18 عاما خلال الموسم الحالي، في 44 مباراة بكافة البطولات، ساهم خلالهم في 41 هدفا، بواقع تسجيل 23 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"قبل نهائي كأس الملك".. الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة كريم بنزيما

الزمالك يحدد موعد مباراتي اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
زووم

"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات
شئون عربية و دولية

مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
حوادث وقضايا

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
"تطور العمل الحزبي انتهى عام 52".. د. محمود محيي الدين يكشف أزمة الحياة
أخبار مصر

"تطور العمل الحزبي انتهى عام 52".. د. محمود محيي الدين يكشف أزمة الحياة
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟

إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)