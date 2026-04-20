أكد النجم الإسباني لامين يامال لاعب وسط نادي برشلونة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، مؤكدا أنه يرغب في السير على خطاه.

وحصد صاحب الـ18 عاما اليوم، جائزة أفضل رياضي شاب في العالم لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز لوريوس للرياضة العالمية وجاءت هذه الجائزة، بعد الموسم المميز الذي قدمه اللاعب الشاب مع البارسا هذا الموسم.

تصريحات لامين يامال عن ميسي

وقال يامال في تصريحات خلال استلامه الجائزة: "بالنسبة لي ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بل هو الرياضي الأفضل في التاريخ".

وأضاف: "الجميع يحترم ليونيل ميسي لما قدمه في كرة القدم، فهو قدوتي وأتمنى أن أسير على خطاه".

واختتم يامال تصريحاته: "متحمس جدا للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، وأتمنى حصد لقب البطولة".

أرقام لامين يامال مع برشلونة هذا الموسم

وظهر صاحب الـ18 عاما خلال الموسم الحالي، في 44 مباراة بكافة البطولات، ساهم خلالهم في 41 هدفا، بواقع تسجيل 23 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

