إعلان

بعد تدمير جسر "بي 1".. ترامب مهددا إيران: المزيد سيأتي لاحقا

كتب : محمود الطوخي

07:14 م 02/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية بمزيد من العمليات العسكرية عقب تدمير منشأة لوجستية حيوية، مشددا على أن استمرار حرب إيران سيؤدي لنتائج وخيمة ما لم يتم التوصل لاتفاق عاجل ينهي الصراع بين إيران وأمريكا.

تهديدات ترامب بعد تدمير جسر "بي 1"

وأعلن ترامب في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "تروث سوشيال"، أن أضخم جسر في البلاد قد انهار ولن يعود للخدمة مجددا، ملمحا إلى ضربات قادمة بقوله: "المزيد سيأتي لاحقا!".

وأكد ترامب أن الفرصة لا تزال قائمة أمام طهران لإبرام تسوية قبل فوات الأوان، معتبرا أنه لم يتبقَ الكثير من مقومات الدولة التي كان يمكن أن تصبح عظيمة، وذلك في ظل تفاقم حدة الصراع بين إيران وأمريكا.

تفاصيل الغارة وتداعيات صراع إيران وأمريكا

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي على خلفية غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية استهدفت جسر "بي 1" الاستراتيجي، الواقع على بعد حوالي 40 كيلومترا غرب العاصمة طهران.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن مسؤول أمني محلي، بأن القصف أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وتسبب في قطع الطريق الرئيسي الرابط بين طهران ومدينة كرج، مما يعكس حجم الدمار الذي تفرضه حرب إيران على البنية التحتية.

الأهمية الاستراتيجية لجسر "بي 1" في ظل حرب إيران

وصفت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، المنشأة المستهدفة بأنها "أطول جسر في الشرق الأوسط".

وكان المشروع، الذي اعتبرته الوسائل الإعلامية المحلية "مصدر فخر للمهندسين الإيرانيين"، قد صُمم لتقليص زمن الرحلة بين طهران وكرج من ساعة كاملة إلى 10 دقائق فقط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا جسر بي 1 الرئيس الأمريكي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

