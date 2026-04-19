يلاقي فريق اتحاد العاصمة الجزائري نظيره أولمبيك آسفي المغربي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم، مع نادي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

تشكيل اتحاد العاصمة أمام أولمبيك آسفي في كأس الكونفدرالية

حراسة المرمى: أسامة بن بوط

خط الدفاع: سعدي بن بوط - كيفين مونديكو - حسين دهيري - هيثم لوصيف

خط الوسط: زكريا دراوي - إبراهيم بن زازة - إرنست تيندنيج

في الهجوم: رزقي حمرون - عبد الحق خالدي - كوناتي درامان

أبرز أحداث مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي بالكونفدرالية

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: رأسية من لاعب أولمبيك آسفي يتصدى لها حارس مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 9: توقف المباراة لعلاج لاعب اتحاد العاصمة الجزائري

الدقيقة 11: ضغط مغربي لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 12: فرصة خطيرة لاتحاد العاصمة الجزائري، بعد تسديدة قوية تمر بجوار مرمى أولمبيك آسفي

الدقيقة 22: سيطرة على الكرة من جانب لاعبي أولمبيك آسفي

الدقيقة 32: تسديدة قوية من لاعب أولمبيك آسفي تصطدم بدفاعات اتحاد العاصمة

الدقيقة 39: تسديدة من لاعب أولمبيك آسفي تمر بجوار مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 41: فرصة الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمة، بعد انفراد تام بالمرمى ولكن يتصدى حارس مرمى أولمبيك آسفي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة

الدقيقة 3+45: أحمد خالدي يسجل الهدف الأول لاتحاد العاصمة الجزائري من علامة الجزاء

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 56: تسديدة قوية من لاعب اتحاد العاصمة تمر بجوار مرمى أولمبيك آسفي