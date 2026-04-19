الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

حرس الحدود

2 2
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الجونة

1 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 2
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
17:30

أرسنال

لحظة بلحظة.. مان سيتي 2 - 1 أرسنال.. هالاند يسجل الثاني

كتب : يوسف محمد

05:40 م 19/04/2026 تعديل في 06:55 م

خلال مباراة مانشستر سيتي وسالفورد (3)

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أرسنال، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق مان سيتي.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – مارك جويهي – نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا – رودري

خط الوسط الهجومي: أنطوان سيمينيو – ريان شرقي – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

أبرز أحداث مباراة مان سيتي وأرسنال:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: رأسية من ديكلان رايس لاعب أرسنال تمر بجوار مرمى مان سيتي

الدقيقة 10: سيطرة على الكرة من لاعبي أرسنال ولكن دون خطورة على مرمى مان سيتي

الدقيقة 16: ريان شرقي يسجل الهدف الأول لمان سيتي في مرمى أرسنال

الدقيقة 18: هافيرتز يسجل هدف التعادل لأرسنال في مرمى السيتي

الدقيقة 27: تسديدة قوية من هالاند تمر بجوار مرمى فريق أرسنال

الدقيقة 33: محاولات من مان سيتي لتسجيل الهدف الثاني ولكن يتصدى دفاع فريق أرسنال

الدقيقة 34: تسديدة قوية من هالاند تمر بجوار مرمى أرسنال

الدقيقة 42: تسديدة قوية من سيمينو لاعب السيتي تصطدم بمدافع فريق أرسنال

الدقيقة 44: تسديدة من برناردو سيلفا يتصدى لها حارس مرمى تشيلسي

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: فرصة الثاني للسيتي تضيع بعد إنفراد من هالاند ويسدد ولكن كرته ترتطم بالقائم

الدقيقة 50: تسديدة قوية من خوساوف لاعب السيتي تصطدم بدفاعات أرسنال.

الدقيقة 65: إيرلنج هالاند يسجل الثاني لمان سيتي في مرمى أرسنال

مانشستر سيتي مان سيتي وأرسنال الدوري الإنجليزي

بين الحرب والتضخم.. حكايات المصريين مع الغلاء اليومي
"بعشق الغنا قدام عينك".. آمال ماهر توجه كلمات رومانسية لزوجها على المسرح
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
مسؤول سابق بالكهرباء يكشف: هل ترفع الواجهات الزجاجية استهلاك الكهرباء؟

