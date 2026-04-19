يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أرسنال، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق مان سيتي.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – مارك جويهي – نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا – رودري

خط الوسط الهجومي: أنطوان سيمينيو – ريان شرقي – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

أبرز أحداث مباراة مان سيتي وأرسنال:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: رأسية من ديكلان رايس لاعب أرسنال تمر بجوار مرمى مان سيتي

الدقيقة 10: سيطرة على الكرة من لاعبي أرسنال ولكن دون خطورة على مرمى مان سيتي

الدقيقة 16: ريان شرقي يسجل الهدف الأول لمان سيتي في مرمى أرسنال

الدقيقة 18: هافيرتز يسجل هدف التعادل لأرسنال في مرمى السيتي

الدقيقة 27: تسديدة قوية من هالاند تمر بجوار مرمى فريق أرسنال

الدقيقة 33: محاولات من مان سيتي لتسجيل الهدف الثاني ولكن يتصدى دفاع فريق أرسنال

الدقيقة 34: تسديدة قوية من هالاند تمر بجوار مرمى أرسنال

الدقيقة 42: تسديدة قوية من سيمينو لاعب السيتي تصطدم بمدافع فريق أرسنال

الدقيقة 44: تسديدة من برناردو سيلفا يتصدى لها حارس مرمى تشيلسي

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: فرصة الثاني للسيتي تضيع بعد إنفراد من هالاند ويسدد ولكن كرته ترتطم بالقائم

الدقيقة 50: تسديدة قوية من خوساوف لاعب السيتي تصطدم بدفاعات أرسنال.

الدقيقة 65: إيرلنج هالاند يسجل الثاني لمان سيتي في مرمى أرسنال