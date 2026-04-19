الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

حرس الحدود

2 2
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الجونة

1 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 2
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
17:30

أرسنال

أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

06:14 م 19/04/2026
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح
    ليفربول
    ليفربول

علق محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، على فوز الريدز اليوم على حساب إيفرتون، مؤكدا أن هدفه مساعدة الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2025-2026.

وساهم صلاح في فوز فريق ليفربول على حساب إيفرتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي.

رقم تاريخي لمحمد صلاح مع ليفربول

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف في فوز الريدز اليوم، على حساب إيفرتون بهدفين مقابل هدف، ليرفع عدد أهدافه في مرمى إيفرتون، إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، بالتساوي مع النجم الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد.

تصريحات محمد صلاح بعد فوز ليفربول على إيفرتون

وقال صلاح في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة: "بالنسبة لي كان الأهم هو الفوز، لمساعدة الفريق على استعادة توازنه وزيادة ثقته بنفسه وكنا نعلم مدى صعوبة المباراة".

وأضاف: "هدفي مساعدة الفريق على الاستمرار، في الانتصارات خلال الفترة المقبلة والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2026-2027".

واختتم صلاح تصريحاته: "أتمنى أن أودع الفريق بالطريقة لائقة ومميزة في نهاية الموسم الحالي 2025-2026".

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 55 نقطة جمعهم من 33 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

وفي المقابل توقف رصيد فريق إيفرتون، عند النقطة رقم 47 في المركز العاشر بجدول الترتيب.

مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي بولاية لويزيانا الأمريكية
مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي بولاية لويزيانا الأمريكية
بهدف قاتل وتألق صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي
بهدف قاتل وتألق صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي
"اختفاء غامض" لضياء العوضي.. 3 مصادر تكشف حقيقة وفاته
لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
مسؤول سابق بالكهرباء يكشف: هل ترفع الواجهات الزجاجية استهلاك الكهرباء؟

