مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 2
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
17:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

غائب منذ أكثر من شهرين.. مصطفى محمد يسجل هدفا مع نانت في مرمى بريست بالدوري

كتب : يوسف محمد

07:09 م 19/04/2026
    مصطفى محمد (3)
    مصطفى محمد (4)
    مصطفى محمد (6)
    مصطفى محمد (5)
    مصطفى محمد (7)
    مصطفى محمد (8)
    مصطفى محمد (9)
    مصطفى محمد (11)
    مصطفى محمد (1)
    مصطفى محمد (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعاد النجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، ذاكرته التهديفية مع الفريق الفرنسي، بعدما سجل هدف في مرمى فريق ستاد بريست.

ويلاقي فريق نانت نظيره ستاد بريست حاليا، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الفرنسي.

وافتتح النجم المصري أهداف فريقه في مرمى ستاد بريست، عند الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول من المباراة.

أرقام مصطفى محمد مع نانت هذا الموسم

ويعد هذا الهدف الأول للنجم المصري مع نانت، منذ أكثر من 84 يوما، حيث كان آخر هدف سجله اللاعب مع الفريق الفرنسي في يناير الماضي، في مرمى نيس بالدوري.

وبهذا الهدف رفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف خلال الموسم الحالي 2025-2026، رفقة نانت إلى رقم 3 بمختلف البطولات.

وظهر صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الحالي مع نانت، في 20 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

وحال تمكن فريق نانت من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيرفع رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

مصطفى محمد نانت وبرسيت الدوري الفرنسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
شئون عربية و دولية

زووم

شئون عربية و دولية

رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

