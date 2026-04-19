استعاد النجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، ذاكرته التهديفية مع الفريق الفرنسي، بعدما سجل هدف في مرمى فريق ستاد بريست.

ويلاقي فريق نانت نظيره ستاد بريست حاليا، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الفرنسي.

وافتتح النجم المصري أهداف فريقه في مرمى ستاد بريست، عند الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول من المباراة.

أرقام مصطفى محمد مع نانت هذا الموسم

ويعد هذا الهدف الأول للنجم المصري مع نانت، منذ أكثر من 84 يوما، حيث كان آخر هدف سجله اللاعب مع الفريق الفرنسي في يناير الماضي، في مرمى نيس بالدوري.

وبهذا الهدف رفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف خلال الموسم الحالي 2025-2026، رفقة نانت إلى رقم 3 بمختلف البطولات.

وظهر صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الحالي مع نانت، في 20 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

وحال تمكن فريق نانت من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيرفع رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير بالمسابقة.

