محمد صلاح يحقق رقمًا قاسيًا بعد هدفه أمام إيفرتون

كتب : محمد عبد الهادي

03:57 م 19/04/2026

النجم المصري محمد صلاح

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، رقمًا قياسيًا بعد هدفه في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وسجل صالح هدف ليفربول الأول في شباك ايفرتون بالدقيقة 29، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

بهذا الهدف وصل صلاح لـ9 أهداف سجلها في شباك إيفرتون، ليعادل رقم ستيفن جيرارد كأكثر لاعب تسجيلًا لليفربول في الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون، ويصبح هداف ديربي الميرسيسايد التاريخي.

كما وصل صلاح بهدفه أمام إيفرتون، للهدف رقم 12 هذا الموسم مع ليفربول، ويرتقي لوصافة هدافي ليفربول هذا العام خلف اللاعب الفرنسي إيكتيكي المتصدر بـ16 هدفًا.

هدف محمد صلاح أمام إيفرتون

مصدر بالصحة: حريق العباسية خارج مستشفى الصدر.. ولا أضرار
لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
الأبراج الأقل حظا خلال "كسوف القرن".. تحذيرات مالية وعاطفية

"يحملونه المسؤولية".. مصدر يكشف كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي

