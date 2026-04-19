ما موقف مرموش؟.. تشكيل مانشستر سيتي وآرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد الهادي

05:16 م 19/04/2026 تعديل في 05:16 م

خلال مباراة مانشستر سيتي ووست هام (1)

أعلن الثنائي مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي، تواجد النجم المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء الفريق، بينما يقود الهجوم اللاعب ايرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – مارك جويهي – نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا – رودري

خط الوسط الهجومي: أنطوان سيمينيو – ريان شرقي – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

البدلاء: ريان آيت نوري، سافيو، فيل فودين، جيمس ترافورد، تيجاني ريندرز، ناثان آكي، عمر مرموش، نيكو جونزاليس، جون ستونز.

تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: موسكيرا – ويليام ساليبا – جابرييل – هينكابي

وسط الملعب: ديكلان رايس – مارتن زوبيميندي – إيزي – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: نوني مادويكي – كاي هافرتز

