قررت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم اعتبار فريق نادي قطر خاسرًا أمام الشمال القطري بنتيجة (3-0)، إلى جانب تغريمه مبلغ 10 آلاف ريال قطري، وذلك ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وتقدم نادي الشمال باحتجاج رسمي إلى الاتحاد القطري، استند فيه إلى لوائح مشاركة اللاعبين، معتبرًا أن نادي قطر خالف القواعد الخاصة بعدد اللاعبين المحترفين داخل الملعب، ما أدى إلى فتح الملف واتخاذ القرار النهائي من قبل لجنة الانضباط.

وجاء هذا القرار بعد مراجعة واقعة إشراك لاعب غير مطابق للوائح خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، حيث تم الدفع باللاعب فرانكو روسو بدلًا من أحمد الراوي، في المباراة التي انتهت في وقت سابق بفوز نادي قطر 2-0، وهي النتيجة التي كان لها تأثير مباشر على سباق الصدارة.

وحسب ما نقلته شبكة بي إن سبورت، فإن قرار لجنة الانضباط استند إلى مخالفة تنظيمية تتعلق بقواعد مشاركة اللاعبين داخل أرض الملعب، ما دفع الجهة المختصة إلى اعتماد خسارة نادي قطر إداريًا.

إشعال المنافسة على الدوري القطري

ويضم نادي الشمال بين صفوفه أكرم توفيق لاعب المنتخب المصري، وقد استفاد الفريق من القرار ليعزز موقعه في جدول الترتيب، حيث رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، خلف نادي السد المتصدر برصيد 42 نقطة.

ويأتي هذا التطور ليؤجل حسم لقب الدوري إلى الجولة الأخيرة المقررة في 27 أبريل، والتي ستجمع بين السد والشمال في مواجهة مرتقبة قد تحدد هوية بطل الموسم.