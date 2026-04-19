مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 1
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

جميع المباريات

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون.. ما موقف محمد صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:59 م 19/04/2026 تعديل في 02:03 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام إيفرتون، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا بفريق ليفربول، ليقود خط الهجوم رفقة كل من جاكبو وإيزاك.

تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- كوناتي - روبرتسون- سوبوسلاي

خط الوسط: جونز- جرافنبيرخ- فيرتز- جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح- ألكسندر إيزاك

دكة بدلاء ليفربول أمام إيفرتون

وودمان- بيكسي- كيركيز- ألكسيس ماك أليستر- كييزا- فريمبونج- نيوني- نجوموها

ليفربول محمد صاح إيفرتون الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

إعلان

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)