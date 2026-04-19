أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام إيفرتون، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا بفريق ليفربول، ليقود خط الهجوم رفقة كل من جاكبو وإيزاك.

تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- كوناتي - روبرتسون- سوبوسلاي

خط الوسط: جونز- جرافنبيرخ- فيرتز- جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح- ألكسندر إيزاك

دكة بدلاء ليفربول أمام إيفرتون

وودمان- بيكسي- كيركيز- ألكسيس ماك أليستر- كييزا- فريمبونج- نيوني- نجوموها

