سجل النجم المصري محمد صلاح، الهدف الأول لصالح فريقه ليفربول، في شباك إيفرتون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.



وسجل صلاح هدف المباراة الأول في الدقيقة الـ 29 من عمر الشوط الأول، ليمنح فريقه التقدم في نتيجة المباراة.

وكان فريق إيفرتون قد سجل هدفًا في الدقيقة 25، ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

تشكيل ليفربول أمام إيفرتون

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- كوناتي - روبرتسون- سوبوسلاي

خط الوسط: جونز- جرافنبيرخ- فيرتز- جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح- ألكسندر إيزاك

هدف محمد صلاح أمام إيفرتون