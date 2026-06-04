ظهر محمد صلاح في إعلان جديد في الساعات الماضية، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة منتخب مصر، وجمع الإعلان بين محمد صلاح، والفنان عمرو دياب، والإعلامي الرياضي مدحت شلبي.

تفاصيل إعلان محمد صلاح ومدحت شلبي

تدور أحداث الإعلان في إطار كوميدي، حيث يظهر مدحت شلبي داخل استوديو تحليلي وهو يروي لزميله حلمًا غريبًا. ويقول شلبي إنه وجد نفسه داخل قاعة امتحان، قبل أن يكتشف أن الجالس بجواره هو محمد صلاح.

وخلال الحوار، يسأله صلاح: "مالك يا شلبوكة؟ مخطوف كده ليه؟"، ليرد شلبي بأنه يشعر بأن هناك أحداثًا وأخبارًا أكبر من المتوقع. ثم يفاجئه صلاح بقوله: "هو حد كان متوقع إنك تحقق النجاح ده كله؟"، فيرد شلبي: "أبدًا، حتى أبويا ما كانش متوقع". ليختتم صلاح الحديث برسالة تحمل طابع التفاؤل: "كل شيء وارد... مش يمكن".

محمد صلاح يستعد لكأس العالم 2026

على صعيد آخر، يواصل محمد صلاح استعداداته مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط طموحات كبيرة بتقديم مشاركة مميزة مع "الفراعنة" على الساحة العالمية.