مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المغربي

حسنية اغادير

0 0
21:00

الفتح الرباطي

مباريات ودية - منتخبات

إيران

2 0
19:30

مالي

مباريات ودية - منتخبات

فرنسا

0 0
22:10

كوت ديفوار

جميع المباريات

إعلان

رفقة شلبي.. 10 صور لمحمد صلاح في إعلان جديد قبل كأس العالم

كتب : محمد عبد السلام

08:35 م 04/06/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إعلان محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    إعلان محمد صلاح (3)
  • عرض 10 صورة
    إعلان محمد صلاح (6)
  • عرض 10 صورة
    إعلان محمد صلاح (4)
  • عرض 10 صورة
    إعلان محمد صلاح (5)
  • عرض 10 صورة
    إعلان محمد صلاح (8)
  • عرض 10 صورة
    إعلان محمد صلاح (9)
  • عرض 10 صورة
    إعلان محمد صلاح (7)
  • عرض 10 صورة
    إعلان محمد صلاح (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر محمد صلاح في إعلان جديد في الساعات الماضية، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة منتخب مصر، وجمع الإعلان بين محمد صلاح، والفنان عمرو دياب، والإعلامي الرياضي مدحت شلبي.

تفاصيل إعلان محمد صلاح ومدحت شلبي

تدور أحداث الإعلان في إطار كوميدي، حيث يظهر مدحت شلبي داخل استوديو تحليلي وهو يروي لزميله حلمًا غريبًا. ويقول شلبي إنه وجد نفسه داخل قاعة امتحان، قبل أن يكتشف أن الجالس بجواره هو محمد صلاح.

وخلال الحوار، يسأله صلاح: "مالك يا شلبوكة؟ مخطوف كده ليه؟"، ليرد شلبي بأنه يشعر بأن هناك أحداثًا وأخبارًا أكبر من المتوقع. ثم يفاجئه صلاح بقوله: "هو حد كان متوقع إنك تحقق النجاح ده كله؟"، فيرد شلبي: "أبدًا، حتى أبويا ما كانش متوقع". ليختتم صلاح الحديث برسالة تحمل طابع التفاؤل: "كل شيء وارد... مش يمكن".

محمد صلاح يستعد لكأس العالم 2026

على صعيد آخر، يواصل محمد صلاح استعداداته مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط طموحات كبيرة بتقديم مشاركة مميزة مع "الفراعنة" على الساحة العالمية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح كأس العالم منتخب مصر إعلان صلاح

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالفيديو- ياسر جلال في زيارة لنجوم الفن داخل دار إقامة ورعاية كبار الفنانين
زووم

بالفيديو- ياسر جلال في زيارة لنجوم الفن داخل دار إقامة ورعاية كبار الفنانين
هل تم فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية؟
أخبار مصر

هل تم فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية؟
في واقعة الفيديو الخادش للحياء.. إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة الاقتصادية
أخبار المحافظات

في واقعة الفيديو الخادش للحياء.. إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة الاقتصادية
لماذا رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟
شئون عربية و دولية

لماذا رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟
لقطات صعبة.. النيران تلتهم مطعمًا أمام جامعة طنطا والأهالي يغامرون لإخمادها
أخبار المحافظات

لقطات صعبة.. النيران تلتهم مطعمًا أمام جامعة طنطا والأهالي يغامرون لإخمادها

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين بالصومال
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد