أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد اليوم، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لا كارتوخا"، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: مولينا، روجيري، مارك بوبيل، لو نورماند ويورنتي

خط الوسط: كوكي، جوليانو سيميوني وأديمولا لوكمان

خط الهجوم: أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز

طريق أتليتكو مدريد لنهائي كأس ملك إسبانيا

وكان فريق أتليتكو مدريد تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما تخطى فريق برشلونة في نصف النهائي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

وحقق فريق أتليتكو مدريد الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة في مباراة العودة، بثلاثية نظيفة، ليضمن التأهل للنهائي.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتأهل فيها أتليتكو للمباراة النهائي، لكأس ملك إسبانيا منذ التأهل لنهائي البطولة في عام 2013.

