مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

1 0
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

المقاولون العرب

2 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

البنك الأهلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 1
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

"جريزمان يقود الهجوم".. تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في نهائي كأس الملك

كتب : يوسف محمد

08:48 م 18/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لاعبي أتليتكو مدريد من مباراة بروسيا دورتموند
  • عرض 6 صورة
    أتليتكو مدريد وبورسيا دوتموند
  • عرض 6 صورة
    أتليتكو مدريد وبروسيا
  • عرض 6 صورة
    أتليتكو مدريد
  • عرض 6 صورة
    أتليتكو مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد اليوم، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لا كارتوخا"، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: مولينا، روجيري، مارك بوبيل، لو نورماند ويورنتي

خط الوسط: كوكي، جوليانو سيميوني وأديمولا لوكمان

خط الهجوم: أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز

طريق أتليتكو مدريد لنهائي كأس ملك إسبانيا

وكان فريق أتليتكو مدريد تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما تخطى فريق برشلونة في نصف النهائي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

وحقق فريق أتليتكو مدريد الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة في مباراة العودة، بثلاثية نظيفة، ليضمن التأهل للنهائي.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتأهل فيها أتليتكو للمباراة النهائي، لكأس ملك إسبانيا منذ التأهل لنهائي البطولة في عام 2013.

أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد وريال سوسيداد كأس ملك إسبانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة.. الطب الشرعي ينقذ المتهمة بقتل "سوق السعادة" من مأزق (تفاصيل)
حوادث وقضايا

مفاجأة.. الطب الشرعي ينقذ المتهمة بقتل "سوق السعادة" من مأزق (تفاصيل)

شئون عربية و دولية

3 عقبات تهدد اتفاق أمريكا وإيران رغم "تفاؤل ترامب"
رياضة محلية

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
موسيقى

فيديو| عزيز الشافعي يشوق جمهور شيرين عبد الوهاب بأغنية جديدة

أخبار

المزيد

