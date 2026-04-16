يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمهمة قوية غدًا الجمعة، أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري، في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الزمالك قد انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف على شباب بلوزداد، ليكون الفارس الأبيض على بعد خطوات من العبور للمباراة النهائية في حال تحقيق أي نتيجة إيجابية غدًا.

كم سيحصد الزمالك ماليًا حال التأهل لنهائي الكونفدرالية؟

في حال تخطي الزمالك لنظيره شباب بلوزداد غدًا، و العبور لنهائي كأس الكونفدرالية، يضمن الزمالك الحصول على مبلغ مالي ضخمًا، خاصة بعد رفع الجوائز المالية للبطولة من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

عند وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية، سيكون أمامه فرصتين، الأولى التتويج باللقب والحصول على 4 ملايين دولار.

أما في حال خسارة الزمالك للنهائي، فسيحصل علي مليون دولار، كونه وصيف البطولة، وفقًا لما أعلنه مؤخرًا الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

أما في حال عدم تأهله وتوديع البطولة من نصف النهائي غدًا أمام شباب بلوزداد، فسيكتفي بالحصول على 750 ألف دولار.

