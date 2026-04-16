تتجه الأنظار غدًا الجمعة، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن الصدام الكروي بين فريقي الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات الزمالك وشباب بلوزداد

قبل مباراة الغد، سبق وأن التقى الزمالك مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري في بطولات إفريقيا 3 مرات، آخرهم كانت الجمعة الماضية في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية 2026.

وجاءت المواجهة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-24 وفاز الفريق الجزائري بهدف دون رد، والمباراة الثانية في نفس دور المجموعات وفاز بلوزداد 2-0.

أما المباراة الثالثة فكانت الجمعة الماضية، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، وفاز الزمالك بهدف نظيف.

وأحرز شباب بلوزداد ثلاثة أهداف في شباك الفارس الأبيض، وفي المقابل أحرز لاعبو الزمالك هدفا واحد في شباك الفريق الجزائري.