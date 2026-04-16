الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

إعلان

هل تؤثر حرب الخليج على انتقال محمد صلاح للسعودية؟

كتب : محمد خيري

11:57 ص 16/04/2026

محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن أزمات قد تعرقل انتقال محمد صلاح لاعب ليفربول إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، بسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن محمد صلاح، رحيله بشكل رسمي عن صفوف ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، بعدما قضى 9 سنوات في صفوف النادي، وربط البعض رحيله بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وتشهد الفترة الحالية، حرب دائرة بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني، وهو ما أثر على دول الخليج، التي تعرضت للضربات أيضا.

صعوبة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

وبحسب ما أوردته شبكة Sky Sports، فإن الاستثمارات السعودية في كرة القدم تشهد مراجعة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، عقب مرحلة من الإنفاق الكبير التي تضمنت صفقات بارزة، من بينها التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وأشار التقرير إلى وجود توجه نحو ترشيد الإنفاق، مع توقعات باستمرار هذا النهج، الأمر الذي قد يؤثر على الصفقات الكبرى المحتملة، وعلى رأسها صفقة صلاح، التي قد لا تصل قيمتها إلى الأرقام القياسية التي كانت مطروحة في السنوات الماضية.

ورغم ذلك، لا تزال هناك رغبة قوية من جانب الأندية السعودية في التعاقد مع اللاعب خلال الصيف المقبل، إلا أن العروض المالية قد تكون أقل نسبيًا مقارنة بالفترة التي شهدت ذروة الاستثمارات.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بإمكانية إعادة تقييم بعض المشاريع الرياضية، من بينها تمويل بطولة LIV Golf، ضمن مراجعة أوسع لأولويات الإنفاق، في ضوء التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح الدوري السعودي حرب الخليج الدوري الإنجليزي ليفربول

إعلان

إعلان

