مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

جميع المباريات

إعلان

هل كانت مواجهة نوير أمام ريال مدريد هي الأخيرة في مسيرته؟

كتب : نهي خورشيد

11:37 م 15/04/2026

مانويل نوير حارس بايرن ميونخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خاض النجم الألماني المخضرم مانويل نوير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ مواجهة مثيرة أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصعد رفقة البافاري إلى الدوري المقبل من المسابقة الأوروبية بعد الفوز اليوم الأربعاء برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ورغم ابتعاده عن أسلوبه المعروف كحارس "ليبرو"، لعب نوير دوراً بارزاً في فوز فريقه في مواجهة الذهاب التي انتهت بنتيجة 2-1 في مدريد، إذ حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة بفضل تصديه لتسع محاولات خطيرة من بينها فرص مؤكدة للثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

ولكن في مواجهة الإياب اليوم، فشل في الحفاظ على مرماه خالياً، إذ استقبل ثلاثة أهداف من الملكي جاءوا بتوقيع أردا جولر "هدفين" وكيليان مبابي.

احتمالية اعتزال نوير

ومع بلوغه الأربعين من عمره في مارس الماضي، يقترب عقد نوير من الانتهاء مع البافاري بنهاية الموسم الحالي وسط ترقب لمستقبله، وذلك تزامناً مع رغبة الإدارة الألمانية في تمديد عقده لموسم إضافي، لكن لا يزال يواصل الحارس دراسة قراره النهائي.

وكان نوير عانى خلال الموسمين الماضيين من إصابات عضلية أثرت على مشاركاته، إذ غاب هذا الموسم عن عدة مباريات بسبب مشاكل متكررة في عضلة الساق، بعدما كان عنصراً ثابتاً في التشكيل الأساسي لسنوات طويلة.

أمنية نوير الأخيرة

ويأمل بطل العالم 2014 في إنهاء مسيرته بصورة مثالية، عبر التتويج بلقب ثالث في دوري الأبطال إلى جانب تعزيز هيمنة فريقه على الدوري الألماني الذي توج به 13 مرة خلال مسيرته.

ومنذ انضمامه إلى بايرن عام 2011، شكل نوير أحد أعمدة الحقبة الذهبية للنادي إلى جانب أسماء بارزة مثل توماس مولر وفيليب لام وباستيان شفاينشتايجر.

تصريحات القادة والنجوم عن نوير

وأكد المدرب فينسنت كومبانى على أهمية شخصية نوير في إعادة تنظيم الفريق، معتبراً أن كلماته داخل الملعب تحدث فارقاً كبيراً في مسار النتائج والأداء الفني للفريق.

كما أشاد مسؤولو ولاعبو الفريق بإمكاناته، إذ وصفه المدير التنفيذي يان-كريستيان دريسن بالحاسم، فيما أكد المدافع جوناثان تاه أن تألقه المستمر لا ينبغي اعتباره أمراً اعتيادياً.

مانويل نوير دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صندوق النقد: مصر لم تطلب قرض إضافي بسبب تداعيات الصراع بالمنطقة
اقتصاد

صندوق النقد: مصر لم تطلب قرض إضافي بسبب تداعيات الصراع بالمنطقة
أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته وجسده المليء بـ"الوشوم" في حمام السباحة (فيديو)
زووم

أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته وجسده المليء بـ"الوشوم" في حمام السباحة (فيديو)
من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
رياضة عربية وعالمية

من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
منها دم التنين.. صور لـ أغرب الأشجار في العالم
علاقات

منها دم التنين.. صور لـ أغرب الأشجار في العالم

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
زووم

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إعلام إيراني: طهران ترفض "تمديد الهدنة" وتطالب واشنطن بتنفيذ التزاماتها
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9