دعا الإعلامي تامر أمين، إلى ضرورة تبنّي ثقافة ترشيد الاستهلاك في الحياة اليومية، مؤكدًا أن حملات توفير الكهرباء والمياه ليست إجراءات مؤقتة، بل سلوك مجتمعي يجب أن يستمر ويتحول إلى نمط حياة داخل كل منزل.

أوضح "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" أن سلوكًا بسيطًا مثل" ترك لمبة مضاءة دون داعٍ قد يبدو غير مؤثر على المستوى الفردي، لكنه يتحول إلى أزمة حقيقية عند تكراره من ملايين المواطنين، مشددًا على أن المشكلة تكمن في تكرار السلوك وليس في حالته الفردية.

المياه والكهرباء تحت ضغط الاستهلاك اليومي

أشار "الإعلامي" إلى أن نفس المفهوم ينطبق على استهلاك المياه، لافتًا إلى عادات يومية خاطئة مثل ترك الصنبور مفتوحًا أثناء الاستخدام، وهو ما يعكس ما وصفه بـ«ثقافة الوفرة» رغم محدودية الموارد.

وأكد أن مصر تمتلك موارد محدودة من الطاقة والمياه، ما يستدعي تغييرًا حقيقيًا في السلوكيات اليومية، بحيث يصبح الترشيد جزءًا أساسيًا من أسلوب الحياة وليس مجرد استجابة مؤقتة للأزمات.

دور التعليم في بناء ثقافة الترشيد

شدد "أمين" على أهمية دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ هذه الثقافة، مطالبًا بإدراج مفاهيم الحفاظ على الموارد وترشيد الاستهلاك في المناهج الدراسية منذ المراحل الأولى.

واختتم الإعلامي تامر أمين، بالتأكيد على أن الحفاظ على الكهرباء والمياه مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين، داعيًا إلى إطفاء الأنوار والأجهزة غير المستخدمة، وغلق مصادر الهدر، مشيرًا إلى أن "الاستهلاك الفردي عندما يتراكم يصنع أزمة حقيقية".

تامر أمين عن تهديدات ترامب: مناورة سياسية

تامر أمين: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.. والمصريون لا حديث لهم إلا عن "شنطة عصام"