عقب تأهل بايرن وآرسنال.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
كتب : محمد عبد الهادي
اكتمل مساء الأربعاء، أضلاع المربع الذهبي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 25/2026 ، بعدما حجز بايرن ميونخ وآرسنال بطاقة العبور بشكل رسمي.
وتمكن فريق بايرن ميونخ في ربع النهائي من تخطي ريال مدريد بنتيجة 6-4 ذهابًا وإيابًا، كما عبر آرسنال لنصف النهائي على حساب سبورتنج لشبونة بنتيجة 1-0 في مباراتي الذهاب والإياب.
مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
الذهاب: الثلاثاء 28 أبريل – 10 مساءً
الإياب: الأربعاء 6 مايو – 10 مساءً
أتلتيكو مدريد ضد آرسنال
الذهاب: الأربعاء 29 أبريل – 10 مساءً
الإياب: الثلاثاء 5 مايو – 10 مساءً
