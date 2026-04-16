عقب تأهل بايرن وآرسنال.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد الهادي

12:16 ص 16/04/2026 تعديل في 12:20 ص

دوري أبطال أوروبا

اكتمل مساء الأربعاء، أضلاع المربع الذهبي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 25/2026 ، بعدما حجز بايرن ميونخ وآرسنال بطاقة العبور بشكل رسمي.

وتمكن فريق بايرن ميونخ في ربع النهائي من تخطي ريال مدريد بنتيجة 6-4 ذهابًا وإيابًا، كما عبر آرسنال لنصف النهائي على حساب سبورتنج لشبونة بنتيجة 1-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
الذهاب: الثلاثاء 28 أبريل – 10 مساءً
الإياب: الأربعاء 6 مايو – 10 مساءً

أتلتيكو مدريد ضد آرسنال
الذهاب: الأربعاء 29 أبريل – 10 مساءً
الإياب: الثلاثاء 5 مايو – 10 مساءً

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ آرسنال أتليتكو مدريد

