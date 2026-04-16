اكتمل مساء الأربعاء، أضلاع المربع الذهبي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 25/2026 ، بعدما حجز بايرن ميونخ وآرسنال بطاقة العبور بشكل رسمي.

وتمكن فريق بايرن ميونخ في ربع النهائي من تخطي ريال مدريد بنتيجة 6-4 ذهابًا وإيابًا، كما عبر آرسنال لنصف النهائي على حساب سبورتنج لشبونة بنتيجة 1-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

الذهاب: الثلاثاء 28 أبريل – 10 مساءً

الإياب: الأربعاء 6 مايو – 10 مساءً

أتلتيكو مدريد ضد آرسنال

الذهاب: الأربعاء 29 أبريل – 10 مساءً

الإياب: الثلاثاء 5 مايو – 10 مساءً

إقرأ أيضًا:

من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟



بحضور صلاح.. ليفربول يحيي الذكرى الـ37 لضحايا هيلزبره



