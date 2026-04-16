لتنفيذ أعمال ترميم.. إغلاق فندق برج العرب في دبي لمدة 18 شهراً

كتب : وكالات

12:48 ص 16/04/2026

فندق برج العرب بدبي

أعلنت مجموعة جميرا، المالكة لفندق برج العرب، عن إغلاق الفندق مؤقتا لمدة تصل إلى 18 شهراً، بهدف تنفيذ أعمال ترميم وصيانة شاملة تعد الأولى منذ افتتاحه عام 1999.

وقالت المجموعة في منشور على منصة "إكس"، الأربعاء، إن الفندق سيغلق أبوابه خلال فترة الترميم، ولن يستقبل الضيوف طوال مدة الأعمال، التي تهدف إلى تحديث المرافق الداخلية مع الحفاظ على هويته المعمارية الفريدة التي جعلت منه أحد أبرز معالم دبي السياحية.

وأوضحت المجموعة أن خطة التحديث ستشمل تحسين التصميمات الداخلية التي اشتهر بها الفندق، مع التأكيد على الإبقاء على معايير الضيافة الفاخرة التي رسخت مكانته كأحد أبرز فنادق العالم الفخمة.

