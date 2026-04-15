حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزاً هاماً على حساب ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

هدف النصر في شباك الاتفاق

وتمكن النصر من فك شفرة دفاع الاتفاق في الدقيقة 31، بعدما سدد البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة قوية تصدى لها الحارس لترتد أمام الفرنسي كينجسلي كومان الذي راوغ ببراعة قبل أن يودع الكرة في الشباك، مسجلاً هدف المباراة الوحيد.

طرد لاعب الاتفاق

وفي الوقت بدل الضائع وتحديداً عند الدقيقة 95، تعرض لاعب الاتفاق جاك هيندري للطرد بالبطاقة الحمراء ليكمل فريقه الدقائق الأخيرة منقوص العدد، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز النصر.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 76 نقطة، معززاً موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري ليقترب من حسم اللقب، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 42 نقطة في المركز السابع.

