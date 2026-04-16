الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

أردا جولر يحقق إنجازًا تاريخيًا بدوري أبطال أوروبا.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:04 ص 16/04/2026

أردا جولر

حقق النجم التركي أردا جولر، لاعب فريق ريال مدريد، إنجازًا تاريخيًا بعد تألقه مساء الأربعاء، أمام بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل جولر، هدفين لريال مدريد أمام بايرن ميونخ في الدقيقة الأولي من اللقاء والثاني في الدقيقة 29، قبل أن يحسم البايرن التأهل لصالحه بفوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-4.

جولر يحقق إنجازًا تاريخيًا مع ريال مدريد

سجل اللاعب التركي أردا جولر الهدف الأول أمام بايرن ميونخ في الدقيقة الأولي وبالتحديد في الثانية 34.

ووفقا لإحصائيات "أوبتا"، دخل جولر تاريخ دوري الأبطال بعدما أصبح هدفه هو الأسرع في تاريخ ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ تغيير نظامها الحديث في 1992.

كما حقق جولر صاحب الـ21 عاما إنجازًا فرديًا بعد هدفه الثاني من الركلة الحرة، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم مسعود أوزيل (24 عاما و22 يوما) كأصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هدفا من ركلة حرة مع ريال مدريد.

أردا جولر ريال مدريد بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

صندوق النقد: مصر لم تطلب قرض إضافي بسبب تداعيات الصراع بالمنطقة
صندوق النقد: مصر لم تطلب قرض إضافي بسبب تداعيات الصراع بالمنطقة
من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
أحمد العوضي يرد على جدل أجره في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة"
أحمد العوضي يرد على جدل أجره في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة"
لعنة الألقاب تطارد كيليان مبابي مع ريال مدريد.. ما القصة؟
لعنة الألقاب تطارد كيليان مبابي مع ريال مدريد.. ما القصة؟

