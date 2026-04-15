لعنة الألقاب تطارد كيليان مبابي مع ريال مدريد.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:34 م 15/04/2026 تعديل في 11:34 م

كيليان مبابي

يواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد شبح الخروج دون ألقاب هذا الموسم، بعد وداع بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في ربع النهائي.

وجاء إقصاء الميرنجي بعد خسارة ريال مدريد بنتيجة إجمالية 6-4 في مباراتي الذهاب والإياب، ليودع البطولة القارية، بالتزامن مع تراجع حظوظه في الدوري الإسباني وابتعاده عن الصدارة.

موسم مبابي يقترب من النهاية بلا بطولات

بات مبابي مهددًا بإكمال موسم ثانٍ على التوالي دون تحقيق أي لقب مع ريال مدريد، بعد أن فقد الفريق فرص المنافسة على أغلب البطولات، سواء محليًا أو أوروبيًا.

ففي الدوري الإسباني، يتأخر ريال مدريد بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة، كما خسر لقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-2، وودع بطولة كأس ملك إسبانيا، قبل الإقصاء الأوروبي الأخير.

موسم مبابي الماضي مع ريال مدريد

كان الموسم الماضي قد انتهى أيضًا دون ألقاب كبرى لمبابي، بعدما خسر الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط لصالح برشلونة، إلى جانب خسارة كأس السوبر الإسباني، والخروج من دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال في ربع النهائي إضافة إلى خسارة نصف نهائي مونديال الأندية أمام باريس سان جيرمان.

