إعلان

القيادة الأمريكية: لم تتمكن أي سفينة من اختراق الحصار على إيران.. فيديو

كتب : وكالات

12:47 ص 16/04/2026

القيادة المركزية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مدمرة تابعة لها منعت سفينة ترفع علم إيران من الالتفاف على الحصار والخروج من مضيق هرمز.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان الأربعاء، أنه تم إعادة 10 سفن حتى الآن، مؤكدة أن أي سفينة لم تتمكن من اختراق الحصار منذ بدء تطبيقه يوم الاثنين.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن ذلك جاء عقب فرض الحصار على السفن الوافدة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها، حيث أوقفت القوات الأمريكية حركة التبادل التجاري الاقتصادي من وإلى إيران عبر المسار البحري.

وأوضحت القيادة الأمريكية، أن البحارة ومشاة البحرية وأفراد القوات الجوية الأمريكية لا يزالون متمركزين وعلى استعداد للتحرك ضد أي سفن تسعى لانتهاك هذا الحصار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان