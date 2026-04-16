قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مدمرة تابعة لها منعت سفينة ترفع علم إيران من الالتفاف على الحصار والخروج من مضيق هرمز.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان الأربعاء، أنه تم إعادة 10 سفن حتى الآن، مؤكدة أن أي سفينة لم تتمكن من اختراق الحصار منذ بدء تطبيقه يوم الاثنين.

pic.twitter.com/WUDOs86TDT — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) April 15, 2026

وأشارت القيادة المركزية إلى أن ذلك جاء عقب فرض الحصار على السفن الوافدة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها، حيث أوقفت القوات الأمريكية حركة التبادل التجاري الاقتصادي من وإلى إيران عبر المسار البحري.

وأوضحت القيادة الأمريكية، أن البحارة ومشاة البحرية وأفراد القوات الجوية الأمريكية لا يزالون متمركزين وعلى استعداد للتحرك ضد أي سفن تسعى لانتهاك هذا الحصار.