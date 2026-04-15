كشف المدرب البلجيكي فينسينت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، قد انتهت بفوز الفريق الألماني بهدفين لهدف، ليكون الريال في مهمة صعبة الليلة لتعويض خسارة الذهاب.

تشكيل بايرن ميونخ بمولجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، دايوت أوباميكانو، ستانيسيتش.

خط الوسط: بافلوفيتش، لامير، مايكل أوليزي، سيرج جنابري، لويس دياز.

خط الهجوم: هاري كين.



ويجلس على مقاعد البدلاء: أوربيج، بريسكوت، كيم مين جاي، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا، نيكولاس جاكسون، ألفونسو ديفيز، إتو، رافاييل جيريرو.