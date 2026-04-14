دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

برشلونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

هزيمة الهلال السعودي أمام السد في دوري الأبطال تكتب نهاية موسم نونيز مع الفريق

كتب : يوسف محمد

11:50 ص 14/04/2026
  • عرض 11 صورة
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (2)
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (4)
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (3)
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (7)
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (6)
    الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي (1)
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
    تقديم الهلال لصفقة نونيز

ودع فريق الهلال السعودي أمس الإثنين بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة، بعدما تلقى الهزيمة أمام نظيره فريق السد القطري بركلات الترجيح.

وتلقى فريق الهلال السعودي الهزيمة أمام نظيره السد القطري، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وغاب النجم الأورجوياني داروين نونيز لاعب فريق الهلال، عن مباراة فريقه أمس أمام السد القطري، بسبب إيقافه لتراكم الإنذارات.

انتهاء موسم نونيز مع الهلال السعودي

وخروج الهلال السعودي أمس من بطولة دوري أبطال أسيا أمام السد، كتب نهاية موسم المهاجم الأورجوياني مع الفريق السعودي.

وانتهى موسم نونيز بشكل رسمي مع الهلال السعودي، حيث كان الفريق رفع اسم اللاعب من قائمته المحلية في يناير الماضي، لإضافة عدد من اللاعبين الأجانب الآخرين بالقائمة.

واكتفى نونيز خلال الفترة الماضية بالمشاركة مع فريق الهلال، في مباريات دوري أبطال أسيا فقط لعدم قيده في قائمة الفريق المحلية.

أرقام نونيز مع الهلال السعودي

وكان صاحب الـ26 عاما انضم إلى فريق الهلال السعودي، في أغسطس من العام الماضي 2025، قادما من ليفربول الإنجليزي بعقد يمتد حتى يونيو 2028.

وشارك نونيز مع الهلال حتى الآن، في 24 مباراة بمختلف البطولات تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

مصر تستهدف جذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حتى 2030
أخبار مصر

مصر تستهدف جذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حتى 2030
نصائح طبية

5 علامات تدل على وجود مشكلة في الأمعاء- احذرها

أخبار

ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب
شئون عربية و دولية

تصعيد تجاري جديد.. الصين تتوعد برد حازم على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية
أخبار مصر

لمدة 4 شهور.. التموين: بدء موسم توريد القمح 15 أبريل

