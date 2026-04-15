بينهم محمد صلاح.. 10 نجوم فازوا بدوري أبطال أوروبا يرحلون مجانًا

مع نهاية الموسم الحالي 2025-2026، يصبح عدد من الأسماء البارزة التي سبق لها وتوجت بدوري أبطال أوروبا، متاحة مجانا، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

10 لاعبين توجوا بدوري أبطال أوروبا يرحلون مجانا

ينتهي عقد داني كارفاخال، قائد ريال مدريد الإسباني مع فريقه بنهاية الموسم الحالي، دون وضوح بشأن التجديد، مع إصابته الأخيرة.

وكان كارفاخال توج بلقب دوري أبطال اوروبا 6 مرات، وسجل في نهائي نسخة 2024.

الأمر نفسه بالنسبة لزميله في ريال مدريد، أنطونيو روديجر، الذي توج باللقب مرتين (مع تشيلسي وريال مدريد).

اللاعب الآخر هو جون ستونز، وينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، وتوج ستونز باللقب عام 2023.

وأعلن أندرو روبرتسون، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وكان اللاعب أحد أعمدة الريدز خلال فترة يورجن كلوب مدرب الفريق السابق، وساهم في التتويج بدوري أبطال أوروبا 2019.

ويعد كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، من ضمن اللاعبين الذين يصبحون متاحون بالمجان في نهاية الموسم، وسط اهتمام من الدوري الأمريكي والدوري السعودي.

ليون وريتسكا، الذي توج بالثلاثية رفقة بايرن ميونخ 2019-2020، يرحل مجانا بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام من ميلان، ويرحل أيضا برناردو سيلفا، قائد مانشستر سيتي بنهاية الموسم، مع ارتباط اسمه ببرشلونة.

ويعتبر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أبرز الراحلين بالمجان بنهاية الموسم الحالي.

ويواجه زميله السابق السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، نفس مصيره مع اقتراب نهاية تعاقده.

وتقترب نهاية مسيرة بروبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة، بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا رفقة بايرن ميونخ.

اقرأ أيضًا:

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول في إياب دوري الأبطال



