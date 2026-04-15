الدوري السعودي

النصر

20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

21:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

21:00

سبورتينج لشبونة

7 معلومات عن قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ الليلة

كتب : محمد عبد الهادي

07:00 ص 15/04/2026

بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "أليانز أرينا"، حيث يحتضن القمة الكروية المبكرة في دوري الأبطال، بين فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ.

أبرز المعلومات عن مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

1- يدير اللقاء تحكيميًا السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه كلاً من توماز كلانشنيك، أندراز كوفاتشيتش وديفيد شماجك كحكم رابع.

2- تنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية.

3- بايرن ميونخ فاز علي بايرن ميونخ في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1)، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

4- سوف تذاع مباراة الريال وبايرن عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

5- آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين، فاز كل فريق في مباراتين، وحضر التعادل في لقاء وحيد.

6- بايرن ميونخ يمتلك سلاحا مهما يتمثل في قوة ملعب أليانز أرينا، حيث فاز الفريق في جميع مبارياته الأوروبية الخمس على أرضه هذا الموسم.

7- كما يمتلك ريال مدريد سجلا إيجابيا في ملعب أليانز أرينا، حيث لم يخسر في آخر أربع مباريات هناك، محققًا ثلاث انتصارات وتعادلا واحدا.

بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
حدث بالفن | دخول فنان العناية المركزة وآخر يحتفل بزفاف ابنته وظهور جديد
هل يرحل مهاجم الزمالك إلى أوروبا؟.. مصدر يكشف التفاصيل
5 مشروبات تفوق عصير البرتقال في فيتامين د.. تعرف عليها
بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها

