سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

09:44 ص 15/04/2026 تعديل في 10:09 ص

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 15-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4785 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6155 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7180 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8205 جنيهات للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57440 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 259809 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 417700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57% إلى نحو 4813 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

